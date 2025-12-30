Ни один ребенок не останется без внимания. Госкомвоенпром присоединился к акции «Наши дети»

Поздравляя ребят и коллектив учреждения с наступающим Новым годом, Дмитрий Пантус подчеркнул значимость государственной поддержки: «Огромная заслуга нашего государства, что в эти предновогодние дни ни один ребенок в нашей стране не остается забытым. Мы понимаем: создавая условия для развития и благополучия наших детей сегодня, мы закладываем прочный фундамент мирного и процветающего будущего нашей Родины».