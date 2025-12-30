Ричмонд
Ни один ребенок не останется без внимания. Госкомвоенпром присоединился к акции «Наши дети»

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный военно-промышленный комитет во главе с председателем Дмитрием Пантусом принял участие в акции «Наши дети», сообщили БЕЛТА в комитете.

Уже более десяти лет Госкомвоенпром поддерживает добрую традицию, навещая воспитанников государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска» в рамках общереспубликанской акции «Наши дети».

В этом году к детям, воспитывающимся в центре, приехала делегация во главе с руководителем ведомства Дмитрием Пантусом. Вместе с ним центр посетили представители ОАО «Минский завод колесных тягачей» под руководством гендиректора Алексея Римашевского.

Поздравляя ребят и коллектив учреждения с наступающим Новым годом, Дмитрий Пантус подчеркнул значимость государственной поддержки: «Огромная заслуга нашего государства, что в эти предновогодние дни ни один ребенок в нашей стране не остается забытым. Мы понимаем: создавая условия для развития и благополучия наших детей сегодня, мы закладываем прочный фундамент мирного и процветающего будущего нашей Родины».

Посещение центра завершилось на теплой ноте. Гости вручили воспитанникам именно те подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу. Оружейники также передали руководству приюта денежный сертификат на укрепление материальной базы и улучшение условий проживания детей. -0-