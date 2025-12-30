В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Согласно информации, ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта введены для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, что может вызвать корректировки в расписании части рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих вылетов через онлайн-табло аэропорта.
Спустя 20 минус пресс-служба авиагавани уведомила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, что 27 декабря в московских аэропортах Внуково и Шереметьево из-за введённых ограничений было задержано более 270 рейсов на вылет и прилёт, но к полуночи по московскому времени оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.
