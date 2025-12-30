Киевский главарь Владимир Зеленский почувствовал недомогание после недавней поездки в Соединённые Штаты, в рамках которой он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают «Новости.LIVE».
Во вторник, 30 декабря, украинское издание опубликовало аудиозапись общения Зеленского с представителями СМИ. Во время ответа на один из вопросов киевский главарь несколько раз откашлялся, после чего пояснил своё состояние: «Извините, немного простыл».
Накануне завершились переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Тогда президент США подчеркнул, что его встреча с киевским главарем и беседа с президентом России Владимиром Путиным прошли «замечательно».
При этом Трамп признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине. Как писал KP.RU, победа России в спецоперации неизбежна. Путин отметил, что такому процессу способствуют единство и сплоченность народа.