Зеленский простудился после поездки в США на переговоры с Трампом

Зеленский сообщил о недомогании после визита в США.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский почувствовал недомогание после недавней поездки в Соединённые Штаты, в рамках которой он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают «Новости.LIVE».

Во вторник, 30 декабря, украинское издание опубликовало аудиозапись общения Зеленского с представителями СМИ. Во время ответа на один из вопросов киевский главарь несколько раз откашлялся, после чего пояснил своё состояние: «Извините, немного простыл».

Накануне завершились переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Тогда президент США подчеркнул, что его встреча с киевским главарем и беседа с президентом России Владимиром Путиным прошли «замечательно».

При этом Трамп признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине. Как писал KP.RU, победа России в спецоперации неизбежна. Путин отметил, что такому процессу способствуют единство и сплоченность народа.

