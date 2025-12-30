Самый полный человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

В Мексике умер самый полный человек в мире Хуан Педро Франко, пишет El Universal.
По данным издания, 41-летний мексиканец скончался от инфекции почек. Его лечащий врач рассказал, что в последние дни состояние здоровья Франко ухудшилось — инфекция развивалась с системными осложнениями, что привело к смерти.
Напомним, в 2017 году Франко вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире. На тот момент он весил 595 кг. Лечащий врач мексиканца прописал ему средиземноморскую диету, а затем мужчина перенес две операции, что позволило ему снизить вес на 49%. В 2020 году Франко также переболел коронавирусной инфекцией.
