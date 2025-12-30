Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый полный человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

Умер рекордсмен книги рекордов Гиннеса по весу Хуан Педро Франко. У мексиканца развилась инфекция почек.

В Мексике умер самый полный человек в мире Хуан Педро Франко, пишет El Universal.

По данным издания, 41-летний мексиканец скончался от инфекции почек. Его лечащий врач рассказал, что в последние дни состояние здоровья Франко ухудшилось — инфекция развивалась с системными осложнениями, что привело к смерти.

Напомним, в 2017 году Франко вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире. На тот момент он весил 595 кг. Лечащий врач мексиканца прописал ему средиземноморскую диету, а затем мужчина перенес две операции, что позволило ему снизить вес на 49%. В 2020 году Франко также переболел коронавирусной инфекцией.

В ноябре в возрасте 110 лет умер самый старый житель Германии.