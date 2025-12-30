Самый полный человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

Напомним, в 2017 году Франко вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире. На тот момент он весил 595 кг. Лечащий врач мексиканца прописал ему средиземноморскую диету, а затем мужчина перенес две операции, что позволило ему снизить вес на 49%. В 2020 году Франко также переболел коронавирусной инфекцией.