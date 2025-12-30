В аэропорту Внуково временно ограничили полеты

Срочная новость.
В авиагавани Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит временный характер и принята в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации.
