Зеленский заболел после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США, где он встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы с журналистами лидер киевского режима, отвечая на один из вопросов, откашлялся.
— Извините, немного простыл, — высказался политик, его процитировало агентство РИА Новости.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла 29 декабря в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. По словам Трампа, переговоры прошли замечательно и стороны конфликта «очень близко» подошли к урегулированию конфликта на Украине.
По данным журналистов, во время общения с журналистами на встрече с Владимиром Зеленским Дональд Трамп пошутил коррупцию, что вызвало нервную реакцию у его украинского коллеги. В частности, американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти переговоры, и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч. После этого он пошутил, не сочтут ли представители прессы такое решение за взятку.