Зеленский заболел после встречи с Трампом

По данным журналистов, во время общения с журналистами на встрече с Владимиром Зеленским Дональд Трамп пошутил коррупцию, что вызвало нервную реакцию у его украинского коллеги. В частности, американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти переговоры, и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч. После этого он пошутил, не сочтут ли представители прессы такое решение за взятку.