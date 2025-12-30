Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заболел после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США, где он встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы с журналистами лидер киевского режима, отвечая на один из вопросов, откашлялся.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США, где он встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы с журналистами лидер киевского режима, отвечая на один из вопросов, откашлялся.

— Извините, немного простыл, — высказался политик, его процитировало агентство РИА Новости.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла 29 декабря в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. По словам Трампа, переговоры прошли замечательно и стороны конфликта «очень близко» подошли к урегулированию конфликта на Украине.

По данным журналистов, во время общения с журналистами на встрече с Владимиром Зеленским Дональд Трамп пошутил коррупцию, что вызвало нервную реакцию у его украинского коллеги. В частности, американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти переговоры, и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч. После этого он пошутил, не сочтут ли представители прессы такое решение за взятку.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше