Снег не ушел, мороз — остался: Кажется, Новый год в Молдове будет белым и пушистым — синоптики дали точный прогноз

Последний день года принесет мороз, сильный ветер и небольшие осадки.
День Нового Года обещает быть морозным. Низкие температуры сохранятся. Местами ожидается небольшой снег. Так же на 31 декабря был объявлен жёлтый код из-за усиления ветра.
В среду, 31 декабря 2025, центральных районах страны и в Кишиневе днем будет — 1, ночью мороз усилится до −4.
На юге температура днем достигнет отметки + 1, ночью столбики термометров опустятся до — 5.
На севере Молдовы — днем столбики термометра будут показывать до — 2, ночью — холоднее до — 6.
Осадки прогнозируются на вторник, среду и четверг. Местами снежный покров может достигать 2−3 сантиметров.
