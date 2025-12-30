Ричмонд
Снег не ушел, мороз — остался: Кажется, Новый год в Молдове будет белым и пушистым — синоптики дали точный прогноз

Прогноз погоды на среду, 31 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Последний день года принесет мороз, сильный ветер и небольшие осадки.

День Нового Года обещает быть морозным. Низкие температуры сохранятся. Местами ожидается небольшой снег. Так же на 31 декабря был объявлен жёлтый код из-за усиления ветра.

В среду, 31 декабря 2025, центральных районах страны и в Кишиневе днем будет — 1, ночью мороз усилится до −4.

На юге температура днем достигнет отметки + 1, ночью столбики термометров опустятся до — 5.

На севере Молдовы — днем столбики термометра будут показывать до — 2, ночью — холоднее до — 6.

Осадки прогнозируются на вторник, среду и четверг. Местами снежный покров может достигать 2−3 сантиметров.

