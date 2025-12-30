В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2025 года

Первое место с 1555 голосами заняла марка «Белорусскому радио 100 лет» в дизайне Елены Медведь. Второе место с 1414 голосами получила марка «Троллейбус 43300D. “БКМ Холдинг”, 2019 г.» в дизайне Евгении Бедоник с фотографией Михаила Малютина. Третье место с 189 голосами досталось марке «С Новым годом и Рождеством Христовым!» (марка № 1647) в дизайне Марины Крезо.