В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2025 года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2025 года, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

С 17 по 28 декабря 2025 года на платформе интернет-портала РУП «Белпочта» в автоматизированной системе голосования прошел конкурс «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2025 года». В онлайн-голосовании приняли участие 3788 человек.

Первое место с 1555 голосами заняла марка «Белорусскому радио 100 лет» в дизайне Елены Медведь. Второе место с 1414 голосами получила марка «Троллейбус 43300D. “БКМ Холдинг”, 2019 г.» в дизайне Евгении Бедоник с фотографией Михаила Малютина. Третье место с 189 голосами досталось марке «С Новым годом и Рождеством Христовым!» (марка № 1647) в дизайне Марины Крезо.

РУП «Белпочта» выражает благодарность участникам опроса за проявленный интерес к белорусским почтовым маркам. -0-