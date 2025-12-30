Ричмонд
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Внуково вечером 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Внуково введены ограничения на полеты. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации" Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как следует из заявления, ограничения были введены вечером во вторник, 30 декабря. Примерно в 21:31 по московскому времени. Необходимость таких мер обусловлена важностью обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт ВНУКОВО. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Похожая ситуация недавно складывалась в Краснодаре. Там также временно закрывали аэропорт. Воздушная гавань тоже не принимала и не отправляла рейсы. Причина введения таких мер оказалась аналогичной — важность обеспечения безопасности.