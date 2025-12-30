Нацбанк с 31 декабря выпускает в обращение ряд памятных монет

Так, с 31 декабря банк выпускает в обращение биметаллические памятные монеты серии «Гісторыя беларускага машынабудавання»: «Самазвал», «Грузавік», «Цягач», «Трактар», «Тралейбус» и «Камбайн». Номинал каждой монеты составляет Br2, тираж — 25 тыс. штук.