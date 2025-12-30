Введены временные ограничения полетов в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации.
Отмечается, что с целью обеспечения безопасности полетов ограничены прием и выпуск самолетов.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении восьми БПЛА над Московским регионом, в том числе три дрона направлялись в сторону столицы.
