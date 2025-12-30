Ричмонд
Введены временные ограничения полетов в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково временно ограничены прием и выпуск самолетов.

Источник: Аргументы и факты

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности полетов ограничены прием и выпуск самолетов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении восьми БПЛА над Московским регионом, в том числе три дрона направлялись в сторону столицы.

