Дендропарк Екатеринбурга похвастался созревшим ананасом

Дендропарк Екатеринбурга на улице Первомайской похвастался тропическим фруктом, который созрел в канун Нового года. Об этом рассказали его представители в телеграм-канале.
— Созрел настоящий тропический красавец — ананас! Это чудо в канун Нового года. Он вырос прямиком в оранжерее на Урале, — сказано в сообщении.
В оранжерее 30 декабря провели дегустацию фрукта среди посетителей. Такая культура совсем далека от уральских климатических условий. Однако благодаря опытным аграриям удалось добиться его созревания. Созревший ананас имеет небольшой размер.
Дендропарк Екатеринбурга также в своей коллекции имеет растения Австралии, Америки, Африки.