30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили в Беловежской пуще новый для нацпарка вид гриба — ксилярию нитевидную. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка «Беловежская пуща», сообщает БЕЛТА.
На этот раз коллекцию видового разнообразия микофлоры пущи пополнил обнаруженный сотрудниками научного отдела представитель рода ксилярия (Xylaria) — ксилярия нитевидная (Xylaria filiformis). Этот гриб, известный своим тонким, нитевидным плодовым телом, обитающий на мертвой древесине и опавших листьях, играет важную роль в их разложении.
Включая недавно обнаруженную ксилярию нитевидную, в лесах Беловежской пущи можно встретить пять видов грибов этого рода. В целом род Xylaria включает в себя более сотни видов, обитающих практически на всех континентах.
В последний раз новый вид гриба в пуще обнаружили в октябре этого года. Это был элафомицес шиповатый — подземный сумчатый гриб, который внешне напоминает трюфель. -0-