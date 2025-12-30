Ричмонд
В Нидерландах со следующего года запретят использовать петарды и фейерверки

Нидерландский парламент утвердил запрет на использование пиротехники со следующего года.

Парламент Нидерландов принял решение полностью запретить использование петард и фейерверков со следующего года.

Это означает, что новогодняя грядущая ночь станет последней, когда жители страны смогут самостоятельно запускать пиротехнику. Впредь использовать её разрешат только профессиональным организаторам фейерверк-шоу.

Власти и спасательные службы опасаются, что в последнюю новогоднюю ночь с фейерверками энтузиасты устроят особенно масштабные и громкие финальные запуски. На фоне грядущего запрета продажи фейерверков резко выросли. Ожидается, что в этом году будет реализовано на 20% больше продукции, чем в 2024 году.

Одновременно усилилась контрабанда мощных петард. К середине декабря полиция изъяла уже свыше 65 тонн нелегальных пиротехнических изделий. По данным Ассоциации хирургии кисти, с ноября по середину декабря из-за таких устройств пострадало множество людей, десяти подросткам пришлось ампутировать кисти или пальцы, тогда как за весь 2024 год таких случаев было всего четыре.

Согласно опросу института I&O Research, запрет на использование фейерверков и петард поддерживает 62% населения. За запрет также выступили нидерландские врачи, полиция, муниципалитеты, а также защитники животных и окружающей среды.

Накануне во Франции задержали 40 человек, которые использовали дымовые шашки и запускали фейерверки возле Эйфелевой башни.