В Нидерландах со следующего года запретят использовать петарды и фейерверки

Власти и спасательные службы опасаются, что в последнюю новогоднюю ночь с фейерверками энтузиасты устроят особенно масштабные и громкие финальные запуски. На фоне грядущего запрета продажи фейерверков резко выросли. Ожидается, что в этом году будет реализовано на 20% больше продукции, чем в 2024 году.