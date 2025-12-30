Врач Козлов предупредил о вреде самоназначения антибиотиков

Вакцинация является одним из эффективных способов защиты человека от болезней до того, как он вступит в контакт с их возбудителями. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее ничем толком не обоснованы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.