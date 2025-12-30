Врач Козлов предупредил о вреде самоназначения антибиотиков

Самоназначение антибиотиков пациентами является категорически недопустимым. Об этом предупредил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.
Он пояснил, что неправильное использование таких препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов, что в свою очередь делает доступные антибиотики менее эффективными.
Антибиотики, как и другие лекарственные средства, могут вызывать нежелательные побочные эффекты различной степени тяжести, включая анафилактический шок и токсическое поражение жизненно важных органов, особенно печени и почек.
По словам врача, вакцинация играет ключевую роль в борьбе с антимикробной резистентностью. Вакцины против бактериальных инфекций, таких как пневмококк и гемофильная палочка типа Б, значительно снижают частоту возникновения бактериальных инфекций, что приводит к уменьшению потребности в антибиотикотерапии.
Козлов отметил, что каждый случай самолечения антибиотиками приближает людей к эпохе, когда даже простые инфекции могут стать неизлечимыми, поэтому крайне важно обращаться за квалифицированной медицинской помощью при любых заболеваниях, передает РИА Новости.
