Нарколог Клименко: период полувыведения алкоголя из организма — 10−12 часов

— Период полувыведения лекарственных средств и алкоголя может достигать 10−12 часов. Важно помнить, что взаимодействие алкоголя с любыми лекарственными средствами может быть непредсказуемым и приводить к развитию опасных для здоровья и жизни осложнений — напомнила врач в беседе с Life.ru.