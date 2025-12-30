Нарколог Клименко: период полувыведения алкоголя из организма — 10−12 часов

Накануне Нового года директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко ответила, какое время требуется организму, чтобы полностью вывести алкоголь.
Традиционное новогоднее застолье может стать угрозой для здоровья при нарушении важных правил. Стоит помнить, что безопасных норм спиртного не существует. А если сочетать спиртное с лекарствами, газировкой или жирными закусками, нагрузка на организм повышается.
Никакие народные методы не работают, например, способ есть больше жирной еды только отложит наступление опьянения, но не позволит избежать его. А если запивать спиртное газированными напитками, это ускоряет его всасывание.
— Период полувыведения лекарственных средств и алкоголя может достигать 10−12 часов. Важно помнить, что взаимодействие алкоголя с любыми лекарственными средствами может быть непредсказуемым и приводить к развитию опасных для здоровья и жизни осложнений — напомнила врач в беседе с Life.ru.
А вот традиционные на новогоднем столе салаты врач назвала «агрессивной едой», так как они перегружают печень и поджелудочную железу, особенно в сочетании с алкоголем.
Чтобы снизить калорийность салатов, стоит заменять майонез на йогурт, а чипсы — на квашеную капусту.
В свою очередь, врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова отметила, что подготовить организм к алкоголю заранее нельзя. Прием популярных витаминов группы B и C не создает защитный барьер, передает телеканал 360.ru.