Кержаков рассказал, какой салат считает главным блюдом на Новый год

Бывший нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кержаков во вторник, 30 декабря, рассказал, что каждый Новый год готовит крабовый салат, назвав его главным блюдом на праздничном столе.
— Каждый Новый год готовлю крабовый салат, — рассказал с улыбкой спортсмен в беседе с порталом «Чемпионат».
Специалисты популярного сервиса для бронирования отелей выяснили, что у большинства россиян на праздничном столе присутствуют шампанское и салат оливье. Среди напитков лидирует игристое вино: его выбрали 72 процентов участников опроса, а вторым по популярности стал глинтвейн с поддержкой от 17 процентов респондентов.
Российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам меньше есть за новогодним столом, чтобы избежать острого панкреатита. Он пояснил, что это заболевание может развиться из-за большого количества жирной пищи и алкоголя, которые человек употребляет во время праздничного застолья. В связи с этим специалист призвал граждан умеренно есть любимые блюда.