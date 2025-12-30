Кержаков рассказал, какой салат считает главным блюдом на Новый год

Российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам меньше есть за новогодним столом, чтобы избежать острого панкреатита. Он пояснил, что это заболевание может развиться из-за большого количества жирной пищи и алкоголя, которые человек употребляет во время праздничного застолья. В связи с этим специалист призвал граждан умеренно есть любимые блюда.