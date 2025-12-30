Ричмонд
Гинеколог Милютина: вакцинация от ВПЧ снизит риск развития рака шейки матки

Прививка может появиться в национальном календаре уже в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала о необходимости вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ). Это значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.

ВПЧ является одной из ключевых причин, которая провоцирует возникновение болезни.

— Вакцину колют для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ускорения элиминации вируса, — пояснила врач в беседе с 360.ru.

В настоящий момент обсуждается возможность внесения вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок. Медицинское сообщество относится к этому положительно.

Во многих странах мира уже введены подобные меры и там удалось свести к минимуму распространение опасной болезни.

В календаре прививок вакцинация от ВПЧ может появиться уже в 2027 году.

Ранее врач рассказала, что женщинам с кондиломами важно скринироваться на рак шейки матки ежегодно. Так же требуется ежегодный визит к дерматологу для тотальной дерматоскопии, пишет Царьград.