Саратовские врачи вернули к жизни беременную пациентку, которая месяц пробыла в коме

«Она была доставлена в ОКБ в тяжёлом состоянии. Женщина находилась на 26−27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Всё это время она находилась в состоянии медикаментозного сна», — говорится в сообщении.
Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Мария Провоторова, активная фаза лечения заняла 40 дней и включала искусственную вентиляцию лёгких. Врачи также проводили телемедицинские консультации со специалистами московского Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.
Спустя 40 дней интенсивной терапии женщина пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. В настоящее время её состояние стабилизировалось, она готовится пройти курс реабилитации.
Ранее сообщалось о проведении уникальной операции по спасению новорождённого с редким сочетанием врождённых патологий. Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета применили малоинвазивную методику, которая не имеет мировых аналогов. Пациентом стал месячный малыш Аюб из Кабардино-Балкарии, у которого были выявлены две дуги аорты, сдавливавшие трахею и пищевод. После успешного вмешательства ребёнок был выписан из больницы.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.