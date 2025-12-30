Саратовские врачи вернули к жизни беременную пациентку, которая месяц пробыла в коме

«Она была доставлена в ОКБ в тяжёлом состоянии. Женщина находилась на 26−27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Всё это время она находилась в состоянии медикаментозного сна», — говорится в сообщении.