МИЦ «Известия» получил памятную кнопку от Дзена

Аккаунт «Пятого канала» в Дзене преодолел рубеж в миллион подписчиков, став седьмым медиамиллионником в России. Об этом сообщили в МИЦ «Известия», которому принадлежит канал.

Источник: Life.ru

Отмечается, что это уже второй миллионный аккаунт холдинга в Дзене — помимо основного канала IZ.RU. Всего в российской социальной сети сейчас насчитывается десять каналов с такой аудиторией. В честь достижения редакция получила памятную кнопку, подтверждающую наличие миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что Life.ru занял третье место по охвату аудитории среди СМИ в Дзене в 2025 году. В первую пятёрку также вошли РИА «Новости», РБК, RT и «Известия». Генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов отметил, что по сравнению с предыдущим рейтингом издание поднялось с пятой на третью позицию, назвав это значимым шагом в развитии.

