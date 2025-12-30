МИЦ «Известия» получил памятную кнопку от Дзена

Ранее сообщалось, что Life.ru занял третье место по охвату аудитории среди СМИ в Дзене в 2025 году. В первую пятёрку также вошли РИА «Новости», РБК, RT и «Известия». Генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов отметил, что по сравнению с предыдущим рейтингом издание поднялось с пятой на третью позицию, назвав это значимым шагом в развитии.