МИЦ «Известия» получил памятную кнопку от Дзена

Отмечается, что это уже второй миллионный аккаунт холдинга в Дзене — помимо основного канала IZ.RU. Всего в российской социальной сети сейчас насчитывается десять каналов с такой аудиторией. В честь достижения редакция получила памятную кнопку, подтверждающую наличие миллиона подписчиков.
Ранее сообщалось, что Life.ru занял третье место по охвату аудитории среди СМИ в Дзене в 2025 году. В первую пятёрку также вошли РИА «Новости», РБК, RT и «Известия». Генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов отметил, что по сравнению с предыдущим рейтингом издание поднялось с пятой на третью позицию, назвав это значимым шагом в развитии.
То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.