В Ростове инспектора-экзаменатора уволили в связи с утратой доверия

Инспектор принимал экзамены у будущих водителей, которые учились в автошколе его невестки.

В Ростове прокуратура потребовала изменить основание увольнения сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Житель Ростова занимал должность инспектора группы экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. Он был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет.

Однако проверка показала, что с ноября по декабрь 2024 года инспектор принял практический экзамен у 26 кандидатов в водители, прошедших обучение в автошколе его невестки. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об изменении основания увольнения — «в связи с утратой доверия». Соответствующая запись должна быть внесена в приказ и трудовую книжку.

