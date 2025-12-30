Курганцы пожаловались на опасное ограждение катка в парке. Фото

В Кургане проверят безопасность ограждения катка.
В Детском парке в Кургане повреждена сетка ограждения на катке. Из-за торчащей острой проволоки могут пострадать горожане. Об этом говорится в жалобе.
«На катке есть опасные ограждения, торчат острые штыри. Можно одежду порвать и руку разрезать. Просьба сделать безопасным объект для детей», — сообщается на портале «Обратись».
Ограждение имеет повреждения.
В мэрии ответили, что в ближайшее время будет проведена ревизия ограждения катка в Детском парке. Недостатки пообещали устранить.