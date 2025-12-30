Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курганцы пожаловались на опасное ограждение катка в парке. Фото

В Детском парке в Кургане повреждена сетка ограждения на катке. Из-за торчащей острой проволоки могут пострадать горожане. Об этом говорится в жалобе.

В Кургане проверят безопасность ограждения катка.

В Детском парке в Кургане повреждена сетка ограждения на катке. Из-за торчащей острой проволоки могут пострадать горожане. Об этом говорится в жалобе.

«На катке есть опасные ограждения, торчат острые штыри. Можно одежду порвать и руку разрезать. Просьба сделать безопасным объект для детей», — сообщается на портале «Обратись».

Ограждение имеет повреждения.

В мэрии ответили, что в ближайшее время будет проведена ревизия ограждения катка в Детском парке. Недостатки пообещали устранить.