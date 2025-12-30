Ричмонд
Старейшая в мире кошка Флосси отметила свой 30-летний юбилей

Британской кошке Флосси исполнилось 30 лет. Она является самой старой из ныне живущих кошек.

Источник: Аргументы и факты

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси, родившаяся 29 декабря 1995 года, отпраздновала свой 30-й день рождения. По человеческим меркам её возраст составляет около 140−160 лет.

Флосси является старейшей из ныне живущих кошек.

За свою долгую жизнь она сменила трёх хозяев, а последние три года живёт в одной английской семье. Несмотря на проблемы со слухом и зрением, Флосси сохраняет бодрость, она рано встаёт на завтрак, после чего чередует неспешные игры с длинными периодами сна, пишет Dexerto.

Флосси была внесена в Книгу рекордов Гиннесса в ноябре 2022 года, когда ей было 26 лет и 316 дней. Сегодня она входит в семёрку старейших кошек в истории. Абсолютный рекорд пока принадлежит кошке Крим Пафф, прожившей 38 лет.

Ранее стало известно о смерти галапагосской черепахи по кличке Бабуля. Ей был 141 год.