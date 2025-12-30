Старейшая в мире кошка Флосси отметила свой 30-летний юбилей

За свою долгую жизнь она сменила трёх хозяев, а последние три года живёт в одной английской семье. Несмотря на проблемы со слухом и зрением, Флосси сохраняет бодрость, она рано встаёт на завтрак, после чего чередует неспешные игры с длинными периодами сна, пишет Dexerto.