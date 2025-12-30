Ричмонд
Бывшая помощница Байдена Тара Рид получила российский паспорт

Российский паспорт стал «лучшим рождественским подарком» для Тары Рид.

Источник: Комсомольская правда

Обвинявшая бывшего президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах Тара Рид получила российский паспорт. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

«Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни», — написала Рид под постом с видео, на котором она ставит подпись в российском паспорте.

Напомним, Рид работала помощницей Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она публично обвинила его в неподобающем поведении, а судебная декларация 1996 года подтвердила ее жалобы на домогательства в офисе.

Ранее KP.RU сообщал, что Тара Рид получила политическое убежище в России. Это произошло после того, как экс-советница выступила против Байдена с обвинениями в сексуальных домогательствах. После этого инцидента в американских СМИ развернулась целая кампания против Рид.

