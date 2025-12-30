Nice-Matin: Марин Ле Пен посетит похороны Брижит Бардо в Сен-Тропе

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен планирует присутствовать на церемонии похорон актрисы Брижит Бардо, пишет газета Nice-Matin, ссылаясь на окружение политика.
Сообщается, что Ле Пен приедет в Сен-Тропе, где 7 января пройдут похороны Бардо.
Журналисты напомнили, что актриса поддерживала Ле Пен на выборах президента.
Ранее сообщалось, что Брижит Бардо похоронят на Морском кладбище Сен-Тропе.
Отметим, о смерти актрисы в возрасте 91 год стало известно 28 декабря.