Nice-Matin: Марин Ле Пен посетит похороны Брижит Бардо в Сен-Тропе

Актриса поддерживала политика на выборах президента Франции.

Источник: Аргументы и факты

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен планирует присутствовать на церемонии похорон актрисы Брижит Бардо, пишет газета Nice-Matin, ссылаясь на окружение политика.

Сообщается, что Ле Пен приедет в Сен-Тропе, где 7 января пройдут похороны Бардо.

Журналисты напомнили, что актриса поддерживала Ле Пен на выборах президента.

Ранее сообщалось, что Брижит Бардо похоронят на Морском кладбище Сен-Тропе.

Отметим, о смерти актрисы в возрасте 91 год стало известно 28 декабря.