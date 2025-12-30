Ричмонд
Аэропорт Внуково открыли после временных ограничений

Московский аэропорт Внуково возобновил полноценную работу после временных ограничений, которые могли повлиять на расписание рейсов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном канале.

«Аэропорт Внуково — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани, временную посадку в других аэропортах Москвы совершили три самолёта. Они сели в Шереметьево и Домодедово.

Напомним, ограничения вводили вечером 30 декабря около 21:30 для обеспечения безопасности полётов. В этот период аэропорт принимал и отправлял рейсы только после согласования с профильными службами, что вызвало возможные изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов через онлайн-табло аэропорта.

