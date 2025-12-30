Аэропорт Внуково открыли после временных ограничений

Напомним, ограничения вводили вечером 30 декабря около 21:30 для обеспечения безопасности полётов. В этот период аэропорт принимал и отправлял рейсы только после согласования с профильными службами, что вызвало возможные изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов через онлайн-табло аэропорта.