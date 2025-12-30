Долина не планирует обжаловать приговор по выселению из проданной квартиры

Адвокат Ларисы Долиной поделилась, что ее доверительница пока не планирует обжаловать приговор по квартирному делу. Певица постепенно собирает вещи и вывозит их из спорной квартиры.
В Сети появились новости, что певица вывезла уже несколько машин своих концертных нарядов. Дальше дело за мебелью, но по условиям договора звезда оставила всю обстановку Полине Лурье. Только дополнительным договором попросила отдать ей концертный стул и пианино. Новая владелица квартиры в Ксеньинском переулке Москвы согласилась.
Говоря о приговоре, адвокат Мария Пухова отметила, что «пока не планируем обжаловать».
А вот то, что якобы артистка не намерена освобождать жилье или затягивает процесс, девушка назвала враньем.
«Опять вранье. Как я и говорила раньше, [Долина] планирует освобождать квартиру», — сказала она в беседе с телеканалом 360.ru.
Адвокат подчеркнула, что Лариса Долина покинет проданную квартиру на новогодних праздниках. А вот планы Лурье по въезду пока неизвестны. Но новая хозяйка намерена сделать ремонт прежде, чем заселяться в квартиру.
Ранее сообщалось, что Полина Лурье просила Ларису Долину покинуть квартиру до 30 декабря, но артистка отказалась по своим причинам. Она не успевала собрать вещи и пообещала вывезти их к 5 января, пишет Царьград.