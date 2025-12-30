Долина не планирует обжаловать приговор по выселению из проданной квартиры

В Сети появились новости, что певица вывезла уже несколько машин своих концертных нарядов. Дальше дело за мебелью, но по условиям договора звезда оставила всю обстановку Полине Лурье. Только дополнительным договором попросила отдать ей концертный стул и пианино. Новая владелица квартиры в Ксеньинском переулке Москвы согласилась.