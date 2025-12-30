Самый тяжелый человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире с весом 595 килограммов. Его врач рекомендовал ему средиземноморскую диету, а затем провел две операции. В результате вес Франко снизился на 49 процентов. В 2020 году он также переболел коронавирусом.