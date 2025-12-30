Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый тяжелый человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году как самый полный человек на планете, скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает издание El Universal.

Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году как самый полный человек на планете, скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает издание El Universal.

По информации его лечащего врача, в последние дни здоровье Франко резко ухудшилось из-за инфекции почек с системными осложнениями, что и стало причиной его смерти, говорится в публикации.

В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире с весом 595 килограммов. Его врач рекомендовал ему средиземноморскую диету, а затем провел две операции. В результате вес Франко снизился на 49 процентов. В 2020 году он также переболел коронавирусом.

В ноябре турист из Соединенных Штатов, весивший около 200 килограммов, умер во время спортивных сборов на Пхукете, куда приехал, чтобы начать худеть. Смерть наступила из-за обострения хронического заболевания. Для установления точной причины смерти будет проведено патолого-анатомическое исследование. Отель, где скончался американец, находится при тренировочном лагере. Он проживал в нем около недели и занимался муай-таем и фитнесом для снижения веса.