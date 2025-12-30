Самый тяжелый человек в мире умер в Мексике в возрасте 41 года

Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году как самый полный человек на планете, скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает издание El Universal.
По информации его лечащего врача, в последние дни здоровье Франко резко ухудшилось из-за инфекции почек с системными осложнениями, что и стало причиной его смерти, говорится в публикации.
В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире с весом 595 килограммов. Его врач рекомендовал ему средиземноморскую диету, а затем провел две операции. В результате вес Франко снизился на 49 процентов. В 2020 году он также переболел коронавирусом.
В ноябре турист из Соединенных Штатов, весивший около 200 килограммов, умер во время спортивных сборов на Пхукете, куда приехал, чтобы начать худеть. Смерть наступила из-за обострения хронического заболевания. Для установления точной причины смерти будет проведено патолого-анатомическое исследование. Отель, где скончался американец, находится при тренировочном лагере. Он проживал в нем около недели и занимался муай-таем и фитнесом для снижения веса.