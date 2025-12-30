Conversation: жизнь на Земле могла быть занесенной с Марса метеоритами

Красная планета образовалась приблизительно 4,6 миллиарда лет назад, в то время как Земля — около 4,54 миллиарда лет назад. В течение первых сотен миллионов лет обе планеты были чрезвычайно горячими, но впоследствии начали охлаждаться. На основании современных представлений, ранний Марс обладал плотной атмосферой и водой в жидком состоянии, включая реки, озера и, возможно, даже океаны. Это создавало условия, потенциально подходящие для возникновения жизни, сравнимые с условиями на ранней Земле.