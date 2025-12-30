Conversation: жизнь на Земле могла быть занесенной с Марса метеоритами

Согласно последним исследованиям, существует вероятность того, что жизнь на Земле не зародилась здесь, а была принесена с Марса посредством метеоритов. К таким выводам пришли ученые, проанализировав данные о формировании Солнечной системы, условиях на Марсе в древности и времени появления первых живых организмов на Земле. Об этом сообщает издание The Conversation.
Красная планета образовалась приблизительно 4,6 миллиарда лет назад, в то время как Земля — около 4,54 миллиарда лет назад. В течение первых сотен миллионов лет обе планеты были чрезвычайно горячими, но впоследствии начали охлаждаться. На основании современных представлений, ранний Марс обладал плотной атмосферой и водой в жидком состоянии, включая реки, озера и, возможно, даже океаны. Это создавало условия, потенциально подходящие для возникновения жизни, сравнимые с условиями на ранней Земле.
Развитие жизни на Земле могло быть осложнено гигантским столкновением с протопланетой Тейей, произошедшим около 4,51 миллиарда лет назад, в результате которого образовалась Луна. Это событие, по мнению ученых, привело к полному расплавлению поверхности Земли, что поставило под сомнение выживание любой существовавшей на тот момент жизни. Марс, в отличие от Земли, не подвергался подобным масштабным катастрофам, что давало гипотетической ранней жизни больше шансов на непрерывное развитие.
Возросший интерес к теории марсианского происхождения земной жизни обусловлен новыми оценками возраста последнего универсального общего предка всех живых организмов — LUCA. Согласно научным реконструкциям, LUCA существовал примерно 4,2 миллиарда лет назад, всего лишь через 290 миллионов лет после формирования Луны. Это предполагает, что жизнь на Земле возникла и эволюционировала в относительно короткий геологический период.
Приверженцы «марсианской гипотезы» полагают, что микроорганизмы могли быть перенесены на Землю с помощью метеоритов, вырвавшихся с поверхности Марса, и закрепиться здесь, когда условия стали более благоприятными. Однако подобный сценарий предполагает, что жизнь должна была выдержать несколько экстремальных этапов: удар, выброс в космос, продолжительное воздействие радиации, вход в земную атмосферу и падение на поверхность.
Анализ генетического материала LUCA показывает, что он был адаптирован к экстремальным условиям, таким как гидротермальные источники, однако не обнаруживает признаков адаптации к космической среде. Эксперименты и моделирование показывают, что выжить в межпланетном пространстве способны лишь крайне устойчивые микроорганизмы, например, споры, и то при условии нахождения внутри крупного метеорита.
Несмотря на то, что перенос жизни с Марса на Землю теоретически возможен, большинство ученых считает, что самостоятельное возникновение жизни на нашей планете является более вероятным сценарием. По их мнению, нескольких сотен миллионов лет вполне могло хватить для того, чтобы сложные химические процессы на ранней Земле привели к формированию примитивных живых систем.
