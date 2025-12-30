Ричмонд
Дизайнер рассказала о главных трендах в упаковке подарков на Новый год

Дизайнер Быкова посоветовала упаковать подарки в хлопковые мешки.

Источник: Комсомольская правда

Современные тенденции диктуют моду на упаковку для новогодних подарков — в тренде натуральные ткани и цвета. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила дизайнер, декоратор Юлия Быкова.

— Для упаковки презента стоит использовать крафтовую бумагу, листы ручной работы. Перевязать подарок можно бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки, — посоветовала эксперт.

Еще один трендовый вариант — упаковывать подарки в небольшие тканевые мешки из льна или хлопка. По словам дизайнера, получатель затем сможет использовать мешочки для хранения вещей.

Тем временем, 360.ru отмечает, что украсить праздничный стол в год Лошади можно в теплых тонах — это оттенки черного, красного и коричневого. Можно поставить свечи, в том числе красные, в центр новогоднего стола.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что статуэтки и сувениры, представляющие символ года, а также фигурки, предназначенные для привлечения богатства и счастья, оказались, согласно опросу, в числе самых неудачных новогодних подарков.