В Мексике умер самый толстый человек в мире

ЗдоровьеФранко ухудшилось из-за инфекции почек.
Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый полный человек в мире, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщило мексиканское издание El Universal со ссылкой на врачей мужчины. По данным газеты, причиной смерти стала тяжелая инфекция почек, вызвавшая системные осложнения.
«Мексиканец Хуан Педро Франко, известный как самый полный человек в мире, скончался в возрасте 41 года от инфекции почек», — говорится в статье El Universal. Воспалительный процесс развивался стремительно и не поддавался коррекции, несмотря на проводимую терапию.
Журналисты El Universal напоминают, что Франко несколько лет проходил комплексное лечение от тяжелого ожирения. В 2017 году его официально признали самым тяжелым человеком в мире — тогда он весил 595 килограммов. Его врач назначил пациенту строгую средиземноморскую диету и подготовил к бариатрическим операциям. Впоследствии Франко перенес две хирургические процедуры по снижению веса, после которых ему удалось сбросить около 49% исходной массы тела.