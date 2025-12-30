В Мексике умер самый толстый человек в мире

Журналисты El Universal напоминают, что Франко несколько лет проходил комплексное лечение от тяжелого ожирения. В 2017 году его официально признали самым тяжелым человеком в мире — тогда он весил 595 килограммов. Его врач назначил пациенту строгую средиземноморскую диету и подготовил к бариатрическим операциям. Впоследствии Франко перенес две хирургические процедуры по снижению веса, после которых ему удалось сбросить около 49% исходной массы тела.