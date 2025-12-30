Протоиерей Василий Кийко погиб в результате боевых действий в ДНР

Настоятель Покровской церкви села Гришино в Донецкой Народной Республике, протоиерей Василий Кийко погиб в результате боевых действий. Об этом говорится на сайте Русской Православной Церкви.
«В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино», — говорится в опубликованном сообщении.
В РПЦ отметили, что отец Василий до последнего оставался преданным своему призванию, не бросил прихожан и продолжал служить, неся веру и оказывая поддержку всем нуждающимся.
Василий Кийко родился 1 января 1964 года в семье рабочих в селе Ново-Григорьевка Днепропетровской области. В 1982 году он окончил среднюю школу в селе Чаплино.
С 1985 по 1987 год он проходил воинскую службу в Советской армии. После завершения службы он начал свою церковную деятельность как прихожанин храма Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Новоэкономическое.
23 июля 1991 года в Петропавловском соборе Луганска епископ Донецкий и Луганский Иоанникий рукоположил Василия в сан диакона, а 1 августа того же года — в сан священника.
С 1997 года он занимал должность настоятеля Покровской церкви в селе Гришино, а в 1999 году был удостоен сана протоиерея.
Ранее сообщалось, что экс-министр молодежи и спорта ДНР Мишин погиб в боях под Красноармейском.