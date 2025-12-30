Стало известно, кто станет новым главой офиса президента Украины

28 ноября Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, приняв это решение после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Вечером, 30 декабря, глава государства заявил, что определился с кандидатурой нового главы его офиса, но не назвал конкретного имени.