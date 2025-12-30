Стало известно, кто станет новым главой офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначит Владислава Власюка, уполномоченного по санкционной политике, главой своего офиса. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
— На сегодняшний день этой кандидатурой является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, — говорится в тексте.
По информации СМИ, к офису президента Власюка «привела» советница Андрея Ермака, занимавшего эту должность до коррупционного скандала, Дарья Заровна. Позже Власюк наладил сотрудничество с Ермаком, и между ними установились «тесные отношения». В офисе Зеленского Власюка часто называют «собственностью» Ермака.
По мнению издания, Зеленский назначает человека, «который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать оказывать влияние на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние» на Зеленского, передает «Газета.ру».
28 ноября Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, приняв это решение после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Вечером, 30 декабря, глава государства заявил, что определился с кандидатурой нового главы его офиса, но не назвал конкретного имени.