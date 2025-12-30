Число российских зимников с нейтральным статусом достигло 21

Согласно сообщению, нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун с трамплина Илья Маньков. Также статус был присвоен двум тренерам — Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.
Таким образом общее число российских спортсменов с нейтральным статусом от FIS достигло 21 человека. Решение последовало после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным ранее действовавший запрет федерации на участие россиян и белорусов в соревнованиях.
Ранее Life.ru писал, что российский лыжник Сергей Волков, вернувшийся из Европы, теперь планирует выступать на внутренних соревнованиях. По словам его тренера, он не смог принять участие в международном «Тур де Ски» из-за отсутствия нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта (FIS), необходимого для выступлений на мировых стартах.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.