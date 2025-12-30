Число российских зимников с нейтральным статусом достигло 21

Ранее Life.ru писал, что российский лыжник Сергей Волков, вернувшийся из Европы, теперь планирует выступать на внутренних соревнованиях. По словам его тренера, он не смог принять участие в международном «Тур де Ски» из-за отсутствия нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта (FIS), необходимого для выступлений на мировых стартах.