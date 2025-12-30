Ричмонд
ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год

В 2026 году цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям станет проще строить планы и думать о будущем. Такой прогноз во вторник, 30 декабря, высказал представитель Центробанка (ЦБ) России.

По данным регулятора, инфляция снизится до 4−5 процента и закрепится вблизи цели. Кроме того, кредит реальной экономики будет расти сбалансированно и поднимется на 6−11 процентов.

— После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5−1,5 процента, а в следующие годы рост несколько ускорится, — передает Telegram-канал Банка России.

25 декабря вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны ожидает, что уровень инфляции в России к концу года составит около шести процентов или ниже. По его словам, за неделю до Нового года инфляция в годовом выражении уже достигла примерно шести процентов.

28 октября председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2026 году регулятор продолжит политику снижения ключевой ставки, что приведет к сокращению инфляции до целевой отметки в четыре процента. Она добавила, что важно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не переохладить экономику.

