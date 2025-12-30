ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год

25 декабря вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны ожидает, что уровень инфляции в России к концу года составит около шести процентов или ниже. По его словам, за неделю до Нового года инфляция в годовом выражении уже достигла примерно шести процентов.