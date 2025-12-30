Блогер из Тюмени Юлька Шпулька рассказала, как проведет новогодние каникулы

«Ну что, впереди нас ждут новогодние выходные. Те самые, когда можно никуда не спешить, ни о чем не думать, посмотреть то, что давно откладывал. Мой личный план — это спать, есть оливье, крабовый салатик, включить приложение видео и просто наслаждаться новогодними каникулами», — поделилась блогер, записав короткое видео.