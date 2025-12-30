Ричмонд
Блогер из Тюмени Юлька Шпулька рассказала, как проведет новогодние каникулы

Российский видеоблогер из Тюмени Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька и просто как GAVRILINA, назвала, чем займется в новогодние праздники. У нее в планах — много есть и смотреть разные видео. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале.

Новогодние каникулы — отличное время для отдыха, считает блогер.

«Ну что, впереди нас ждут новогодние выходные. Те самые, когда можно никуда не спешить, ни о чем не думать, посмотреть то, что давно откладывал. Мой личный план — это спать, есть оливье, крабовый салатик, включить приложение видео и просто наслаждаться новогодними каникулами», — поделилась блогер, записав короткое видео.

Гаврилина предложила подписчикам поделиться своими планами. Блогер предположила, что они совпадают.

Артисты начали готовиться к праздникам задолго до наступления Нового года: в Кремле прошел концерт «Наш Новый год», где звезды рассказывали о планах на зимние каникулы, диетах и праздничном меню. Певица Диана Гурцкая, например, уже продумывала новогодний стол, а Лев Лещенко и Олег Газманов делились планами на юбилеи и семейные торжества.