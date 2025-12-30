Два человека пострадали при нападении мужчины с молотком в метро Парижа

Два человека получили травмы в результате нападения неизвестного мужчины с молотком в парижском метро. Об этом 30 декабря сообщила радиостанция ici.
Инцидент произошел на станции «Тампль» третьей линии метро, уточняет радиостанция. Мужчина, вооруженный молотком, напал на двух пассажиров и потребовал от них отдать все имеющиеся при себе вещи. В ходе нападения пострадавшие получили легкие ранения.
После этого злоумышленник попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции и напасть на них, однако был оперативно задержан правоохранителями. Как уточняет радиостанция, нападавшим оказался 26-летний гражданин Румынии, который в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее KP.RU писал, что в городе Апт на юго-востоке Франции мужчина совершил нападение с ножом в одном из супермаркетов, в результате чего пострадали два человека. Подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом.