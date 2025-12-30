Врач объяснила, почему нельзя игнорировать высокое давление

Высокое давление нельзя игнорировать, так как гипертония пагубно влияет на внутренние органы — страдает не только сердце, но и почки. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания RuNews24.ru кандидат медицинских наук Ольга Рублева.
— При длительном повышении артериального давления происходит нарушение многих систем организма. Страдает функция почек, появляются отёки. Происходит утолщение и уплотнение стенок сосудов, наблюдается нарушение сердечного ритма, — перечислила врач.
Доктор напомнила симптомы повышения давления: пациенты часто ощущают головную боль, тошноту, головокружение, а иногда страх и тревогу.
Ранее KP.RU сообщил, что поставить диагноз «гипертония» может только врач, и о наличии заболевания говорят лишь в том случае, если повышенное давление было зафиксировано как минимум при трех контрольных измерениях. Если давление постоянно 140 на 90 или стабильно выше, то говорят о наличии гипертонии.