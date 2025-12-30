Собираем аптечку на праздники: врач перечислила самые важные лекарства

Праздники ассоциируется с обильными застольями и активными играми на улице. Поэтому, следует заранее подготовиться к возможным последствиям — а именно, собрать аптечку на праздники. О том, какие препараты необходимы, сообщила «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.
— В аптечке должно быть антигистаминное средство, особенно если у кого-то дома случаются аллергические реакции. Также в аптечку следует положить энтеросорбенты на случай пищевого отравления. Это может быть активированный уголь, — рассказала доктор.
Врач также рекомендовала запастись жаропонижающими препаратами, антисептиками и средствами, которые используются при ожогах.
Ранее телеканал «Царьград» передал, что в аптечке должны быть также сорбенты и электролиты для регидратации, которые помогают избежать обезвоживания при рвоте.
А чтобы обезопасить себя на улицах, важно правильно выбрать одежду. Тесная обувь на высоком каблуке или сковывающая движения одежда в толпе могут стать причиной падения и травмы, предупреждает 360.ru.