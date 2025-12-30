Обильные застолья с употреблением алкоголя могут спровоцировать развитие анемии. Об этом предупредил в разговоре с изданием Life.ru кандидат медицинских наук Андрей Скальный.
— Приём алкоголя сопровождается повышенным выведением железа из организма, что может вызывать в последующем клинические проявления признаков дефицита этого элемента в организме. Соответственно, во время застолья рекомендуется есть продукты питания, богатые железом, — сказал медик.
Доктор отметил, что много железа содержит говяжья печень, устрицы, креветки и мясо кролика. Растительными источниками железа являются чечевица, сушёные яблоки, инжир и курага.
Тем временем «Москва 24» сообщила, что регулярное употребление японского зеленого чая матча в размере более 1−2 чашек в день может усугубить дефицит железа из-за высокого содержания танинов.
Железо — жизненно важный микроэлемент для организма человека. Его дефицит грозит анемией и кислородным голоданием, общим падением работоспособности и снижением иммунных функций, напоминает телеканал «Царьград».