Катаемся на тюбинге без риска травм: несколько советов

Катание на тюбинге — популярная зимняя забава, которая, однако, сопряжена с высоким риском получения травмы. Правила катания на тюбинге перечислил в беседе с «Москвой 24» эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов.
— Лучше кататься поодиночке, потому что, если тюбинг перевернется, люди могут покалечить друг друга. Кроме того, нельзя брать с собой лишние предметы, например палки, и надо проверять, чтобы в карманах не было острых предметов, — сказал специалист.
По словам эксперта, особенно опасно кататься, привязав тюбинг веревкой к машине или вблизи водоемов.
Чтобы не допустить беды, нужно исключить катание на необорудованных трассах, где под слоем снега может поджидать любое препятствие. Во-вторых, нельзя кататься на животе и перекачивать ватрушку до твердого состояния, передает Life.ru.
Наиболее вероятные травмы при катании на тюбинге — повреждения позвоночника и компрессионные переломы, предупреждает 360.ru.