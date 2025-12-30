Во время аварии в Ростове автомобиль отбросило на трех школьников

В Ростове из-за аварии с двумя автомобилями пострадали сразу три школьника-пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 30 декабря на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве. По предварительным данным, водитель «BMW» допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Sonata». От удара корейскую машину отбросило на тротуар, где стояли три 12-летних пешехода. В результате они получили травмы.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
