Во время аварии в Ростове автомобиль отбросило на трех школьников

В Донской столице в ДТП пострадали сразу три несовершеннолетних пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за аварии с двумя автомобилями пострадали сразу три школьника-пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 30 декабря на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве. По предварительным данным, водитель «BMW» допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Sonata». От удара корейскую машину отбросило на тротуар, где стояли три 12-летних пешехода. В результате они получили травмы.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

