«Металлург» и минское «Динамо» возглавили конференции КХЛ по итогам 2025 года

Магнитогорский клуб является безоговорочным лидером лиги, набрав 62 очка после 39 проведённых матчей. На счету команды 29 побед, а её атака самая результативная в чемпионате — игроки «Металлурга» забросили в ворота соперников 154 шайбы.
Минское «Динамо», лидирующее в Западной конференции, демонстрирует другую сильную сторону игры. Команда набрала 57 очков (26 побед в 39 играх) и обладает лучшей обороной в КХЛ, пропустив за год лишь 82 шайбы. Этот показатель является рекордным для текущего сезона.
В своих последних матчах года оба коллектива завершили календарный год победами. Минчане в напряжённом выездном матче одолели уфимский «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 3:2. Магнитогорский «Металлург» в принципиальном челябинском дерби взял верх над «Трактором», одержав победу со счётом 5:4.
Ранее Life.ru писал, что на трибунах домашней арены «Флориды Пантерз» после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ появился российский триколор. Это произошло после финальной сирены, зафиксировавшей победу хозяев со счётом 5:3.
