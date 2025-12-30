«Металлург» и минское «Динамо» возглавили конференции КХЛ по итогам 2025 года

В своих последних матчах года оба коллектива завершили календарный год победами. Минчане в напряжённом выездном матче одолели уфимский «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 3:2. Магнитогорский «Металлург» в принципиальном челябинском дерби взял верх над «Трактором», одержав победу со счётом 5:4.