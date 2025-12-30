Ричмонд
«Металлург» и минское «Динамо» возглавили конференции КХЛ по итогам 2025 года

По итогам заключительных матчей уходящего 2025 года определились лидеры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» завершил календарный год на первой строчке в Восточной конференции и в сводной таблице чемпионата, а минское «Динамо» возглавляет Западную конференцию.

Источник: Life.ru

Магнитогорский клуб является безоговорочным лидером лиги, набрав 62 очка после 39 проведённых матчей. На счету команды 29 побед, а её атака самая результативная в чемпионате — игроки «Металлурга» забросили в ворота соперников 154 шайбы.

Минское «Динамо», лидирующее в Западной конференции, демонстрирует другую сильную сторону игры. Команда набрала 57 очков (26 побед в 39 играх) и обладает лучшей обороной в КХЛ, пропустив за год лишь 82 шайбы. Этот показатель является рекордным для текущего сезона.

В своих последних матчах года оба коллектива завершили календарный год победами. Минчане в напряжённом выездном матче одолели уфимский «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 3:2. Магнитогорский «Металлург» в принципиальном челябинском дерби взял верх над «Трактором», одержав победу со счётом 5:4.

Ранее Life.ru писал, что на трибунах домашней арены «Флориды Пантерз» после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ появился российский триколор. Это произошло после финальной сирены, зафиксировавшей победу хозяев со счётом 5:3.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

