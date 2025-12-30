Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT заявила о флаге РФ на уходящем от сил США танкере Bella 1

Экипаж нефтетанкера Bella 1, который преследуют американцы, нарисовал на борту российский флаг.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, за которым охотятся военные США после неудачной попытки задержания в Карибском море 21 декабря, недавно нарисовал на борту российский флаг, пытаясь таким образом «запросить защиту» со стороны России. Об этом сообщили The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из источников уточнил, что большинство членов экипажа являются гражданами России, Украины и Индии.

Американские силы пытались остановить танкер в рамках блокады, направленной на суда, перевозящие венесуэльскую нефть. По данным NYT, Bella 1 следовал в Венесуэлу за нефтью, а на момент приближения военных кораблей США 20 декабря вечером на судне не было национального флага, подтверждающего его принадлежность.

При этом согласно данным системы мониторинга Marine Traffic, танкер ходит под флагом Гайаны. Однако с 17 декабря на нём отключён ретранслятор, поэтому его точное местонахождение в настоящее время установить невозможно.

Чиновники сообщили NYT, что недавно судно, скорее всего, сменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря и, вероятно, направляясь в Гренландию или Исландию.

22 декабря сообщалось, что Соединённые Штаты получили ордер на изъятие танкера Bella 1.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше