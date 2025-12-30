NYT заявила о флаге РФ на уходящем от сил США танкере Bella 1

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, за которым охотятся военные США после неудачной попытки задержания в Карибском море 21 декабря, недавно нарисовал на борту российский флаг, пытаясь таким образом «запросить защиту» со стороны России. Об этом сообщили The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Один из источников уточнил, что большинство членов экипажа являются гражданами России, Украины и Индии.
Американские силы пытались остановить танкер в рамках блокады, направленной на суда, перевозящие венесуэльскую нефть. По данным NYT, Bella 1 следовал в Венесуэлу за нефтью, а на момент приближения военных кораблей США 20 декабря вечером на судне не было национального флага, подтверждающего его принадлежность.
При этом согласно данным системы мониторинга Marine Traffic, танкер ходит под флагом Гайаны. Однако с 17 декабря на нём отключён ретранслятор, поэтому его точное местонахождение в настоящее время установить невозможно.
Чиновники сообщили NYT, что недавно судно, скорее всего, сменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря и, вероятно, направляясь в Гренландию или Исландию.
22 декабря сообщалось, что Соединённые Штаты получили ордер на изъятие танкера Bella 1.