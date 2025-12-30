В Роскачестве назвали сроки хранения новогодних салатов

Новогодние салаты нельзя доедать, если они хранились на столе, а не в холодильнике. Дело в том, что такие продукты относятся к скоропортящимся, об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.
— Опасность создает влажная среда, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Категорически не следует оставлять заправленное блюдо на праздничном столе при комнатной температуре дольше 2−3 часов, — цитирует издание ведомство.
Уточняется, что не рекомендуется также готовить салаты заранее — нарезанные ингредиенты стоит хранить отдельно, смешивая их с соусом непосредственно перед подачей на стол.
Ранее «Москва 24» сообщила, что горячие блюда с сыром или майонезом, например мясо по-французски, рекомендуется съесть в течение суток. Самыми долгохранящимися считаются запеченная курица и торт «Наполеон». Они будут оставаться свежими до 36 часов при правильном хранении.