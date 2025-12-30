Челябинский врач Тарасов предупредил о синдроме «праздничного сердца»

По мнению доктора, речь идет о мерцательной аритмии или других нарушениях ритма сердца. Врач уточнил, что алкоголь и продукты его распада, особенно ацетальдегид плохо влияют на электрические процессы в организме человека. Тарасов подчеркнул, что если случился приступ аритмии, надо обязательно обратиться за медицинской помощью. Он посоветовал челябинцам соблюдать умеренность в еде и больше двигаться.