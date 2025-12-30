Челябинский врач Тарасов предупредил о синдроме «праздничного сердца»

Врач Дмитрий Тарасов рассказал челябинцам о том, как избежать проблем с сердцем в праздники.
В новогодние праздники многие люди увлекаются обильной едой, употребляют алкоголь и мало двигаются. Из-за этого могут возникнуть проблемы с сердцем. Об этом рассказал главврач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
«У кардиологов даже есть специальный термин “синдром праздничного сердца”. Оно начинает “барахлить” на фоне обильной еды, алкоголя, недосыпа и бесконечного просмотра телевизора», — сообщил Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению доктора, речь идет о мерцательной аритмии или других нарушениях ритма сердца. Врач уточнил, что алкоголь и продукты его распада, особенно ацетальдегид плохо влияют на электрические процессы в организме человека. Тарасов подчеркнул, что если случился приступ аритмии, надо обязательно обратиться за медицинской помощью. Он посоветовал челябинцам соблюдать умеренность в еде и больше двигаться.
Ранее Дмитрий Тарасов рассказал об опасности заражения бактерией Helicobacter pylori, которая увеличивает риск развития гастрита, язвенной болезни и рака желудка. Он добавил, что инфекция передается в детском возрасте через грязные руки, плохо промытую посуду или общую зубную щетку, поэтому не нужно игнорировать элементарные правила гигиены.