Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражена массированная атака на Москву, есть пострадавший

В Московской области средствами ПВО нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат. Цели были поражены на территории семи муниципалитетов: Рузского, Волоколамского, Одинцовского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов, а также в Истре и Чехове. Один из дронов упал в районе деревни Пагубино Волоколамского городского округа, что сопровождалось взрывом. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное, без угрозы для жизни. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Срочная новость.

В Московской области средствами ПВО нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат. Цели были поражены на территории семи муниципалитетов: Рузского, Волоколамского, Одинцовского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов, а также в Истре и Чехове. Один из дронов упал в районе деревни Пагубино Волоколамского городского округа, что сопровождалось взрывом. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное, без угрозы для жизни. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше