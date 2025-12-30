Отражена массированная атака на Москву, есть пострадавший

В Московской области средствами ПВО нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат. Цели были поражены на территории семи муниципалитетов: Рузского, Волоколамского, Одинцовского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов, а также в Истре и Чехове. Один из дронов упал в районе деревни Пагубино Волоколамского городского округа, что сопровождалось взрывом. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное, без угрозы для жизни. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.