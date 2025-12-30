Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере

Португалец забил в игре 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». После удара Жоау Феликса мяч попал в спину Роналду, изменив направление и оказался в сетке ворот. Забитый мяч был оформлен Криштиану Роналду на 67-й минуте игры.