Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 957-й гол в карьере.
Португалец забил в игре 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». После удара Жоау Феликса мяч попал в спину Роналду, изменив направление и оказался в сетке ворот. Забитый мяч был оформлен Криштиану Роналду на 67-й минуте игры.
Теперь на счету Роналду 815 голов на клубном уровне, а 142 мяча — в составе национальной команды Португалии.
«Аль-Наср» впервые в этом сезоне потерял очки. Команда набрала 31 очко в 11 матчах, занимая лидирующую позицию в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» находится на восьмом месте, имея 16 очков.
