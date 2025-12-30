Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в матче 13-го тура саудовской Про-лиги сезона-2025/2026.

Источник: Аргументы и факты

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 957-й гол в карьере.

Португалец забил в игре 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». После удара Жоау Феликса мяч попал в спину Роналду, изменив направление и оказался в сетке ворот. Забитый мяч был оформлен Криштиану Роналду на 67-й минуте игры.

Теперь на счету Роналду 815 голов на клубном уровне, а 142 мяча — в составе национальной команды Португалии.

«Аль-Наср» впервые в этом сезоне потерял очки. Команда набрала 31 очко в 11 матчах, занимая лидирующую позицию в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» находится на восьмом месте, имея 16 очков.

Ранее сообщалось, что россиянин Ислам Махачев стал бойцом года по версии MMAFighting.