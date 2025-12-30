Мать и дочь в Италии скончались из-за рождественского ужина

50-летняя Антонелла Ди Вита и ее 15-летняя дочь Сара скончались в ходе рождественского ужина в Италии. Об этом случае рассказали в The Sun.
Трагедия произошла 25 декабря в городе Кампобассо. Семья собралась для празднования Рождества. После ужина состояние итальянцев резко ухудшилось — появились рвота и диарея.
Пострадавшие экстренно обратились за помощью к врачам, однако медики отказались госпитализировать их. Антонеллу и Сару спасти не удалось, отец семейства находится в критическом состоянии.
Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего. По словам главы отделения интенсивной терапии Винченцо Куццоне, у погибших развилась печеночная недостаточность.
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. Они изучают состав продуктов, из которых был приготовлен ужин, в том числе рыбу, морепродукты и грибы.
До этого мать и двое детей трех и шести лет, приехавшие из Германии на отдых в Стамбул, скончались от отравления фастфудом.
Кроме того, два маленьких брата из Саратовской области умерли после того, как наелись ягод тутовника на улице — в этот момент их мать рожала шестого ребенка.