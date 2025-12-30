FIS присвоила нейтральный статус ещё пяти российским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус ещё пяти российским спортсменам и двум тренерам, что позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Новыми обладателями статуса стали фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун с трамплина Илья Маньков, а также тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.