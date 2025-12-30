FIS присвоила нейтральный статус ещё пяти российским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус ещё пяти российским спортсменам и двум тренерам, что позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Новыми обладателями статуса стали фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун с трамплина Илья Маньков, а также тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.
Ранее нейтральные статусы уже получили ряд российских лыжников, фристайлистов, сноубордистов, горнолыжников и прыгунов, включая Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, которые успешно выступили на этапе Кубка мира и завоевали квоты для участия в Олимпийских играх.
Решение о допуске россиян в нейтральном статусе было подтверждено Спортивным арбитражным судом, отклонившим первоначальный запрет FIS. Для получения статуса спортсмены должны соответствовать строгим критериям нейтральности, включая отсутствие связей с военными структурами и публичной поддержки специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник возмутился присутствием российского тренера на «Тур де Ски».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.